Zorg op afstand door hartritme-meting via de smartphone

Door de uitbraak van het coronavirus vinden er aanzienlijk minder poli-afspraken plaats in het ziekenhuis dan gebruikelijk. Enerzijds om contactmomenten te reduceren en verdere besmettingen te voorkomen en anderzijds om capaciteit in te zetten voor de zorg van coronapatiënten. Om de zorg voor andere patiënten zo goed mogelijk te continueren zoeken artsen naar passende alternatieven.

mHealth

De Maastrichtse afdeling cardiologie maakt voor de zorg van patiënten met boezemfibrilleren (de meest voorkomende hartritmestoornis) sinds kort gebruik van mHealth (mobile health). Normaliter komen deze patiënten voor controle naar het ziekenhuis waar de cardioloog een behandeladvies geeft op basis van een ECG (elektro-cardiocardiogram of hartfilmpje). Nu dat door de corona-crisis wordt bemoeilijkt, worden patiënten gevraagd om gebruik te maken van een speciale app om hun hartritme een week lang te monitoren. De app maakt daarbij gebruik van de camera en het lampje op de eigen smartphone. Dit is een gevalideerde methode voor het meten van het hartritme. Door dat een week lang driemaal daags te doen en in het geval van klachten, heeft de arts dus verschillende betrouwbare metingen ter beschikking en krijgt hij of zij een inzicht in de hartfunctie.

Zorg continueren

Na een week meten, volgt een telefonisch consult met de cardioloog of een verpleegkundige. "Op basis van de gegevens en het gesprek kunnen we bijvoorbeeld adviseren om de medicatie op te hogen of juist te verlagen", zegt cardioloog Dominik Linz van het Maastricht UMC+. "Zonder dat patiënten dus naar het ziekenhuis hoeven te komen, kunnen we onze zorg toch op een veilige manier continueren." De app zelf is niet nieuw zegt Linz, maar de methode waarop die nu wordt ingezet wel: "Patiënten krijgen het gebruik van de app als het ware op recept. Het is een andere manier van zorg bieden, maar wel effectief. Ik sluit niet uit dat we deze methode ook na afloop van de corona-crisis blijven gebruiken." In twee weken tijd heeft het Maastrichtse team inmiddels meer dan honderd patiënten op afstand 'gezien'.