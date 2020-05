Dagelijkse cijfers COVID-19 patiënten dalen niet echt heel veel meer

Totaal 42.382 bevestigde COVID-19 patiënten

Tot nu toe zijn er 42.382 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Dat zijn er 289 meer dan gisteren. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.285 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 58 meer dan gisteren. Het totaal aantal overleden patiënten bedraagt 5.422 en dat zijn er 63 meer dan gisteren. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Actuele cijfers COVID-19: 9 mei 2020

Positief geteste personen 42.382 (+289)

Ziekenhuisopnames 11.285 (+58)

Overleden personen 5.422 (+63)