Staatssecretaris Blokhuis met gemeenten aan de slag voor gezondheid

Blokhuis: "Gezondheid is ons grootste bezit en helemaal niet vanzelfsprekend. Daar zijn we als samenleving keihard mee geconfronteerd de afgelopen maanden. We doen alles wat we kunnen om uit de coronacrisis te komen en tegelijkertijd is het heel belangrijk om ook nieuwe antwoorden te vinden op andere gezondheidsvraagstukken. Gezondheid staat daarbij nooit op zichzelf. Als we willen dat mensen zich op hun gemak voelen in hun wijk en worden uitgedaagd om te bewegen en sociaal mee te doen, moeten we bijvoorbeeld ook zorgen dat er meer aandacht komt voor gezondheid in de ruimtelijke ordening. Gemeenten en ik zijn ambitieus om met deze gezondheidsplannen echt verschil te maken in het dagelijks leven van veel mensen."

Sven de Langen (VNG): “Gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak van de staatssecretaris op gezondheid en vitaliteit voor alle inwoners van ons land. Dit biedt kansen om preventie van ziektelast nog steviger neer te zetten en ervoor te zorgen dat we beter kunnen voorkomen dat mensen in de toekomst zwaardere zorg nodig hebben. Ook hierbij trekken we op met zorgverzekeraars, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Met deze nieuwe nota zie ik bovendien mogelijkheden om gezonde keuzes te stimuleren en de balans in de voedselomgeving naar een gezond aanbod te herstellen.”

Grote gezondheidswinst

Deze vier gezondheidsvraagstukken waar Rijk en gemeenten extra mee aan de slag gaan, komen voort uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM en zijn specifiek gekozen, omdat deze gezondheidsvraagstukken een grote ziektelast veroorzaken, leiden tot de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen of kunnen leiden tot kostenbeheersing in de zorguitgaven. Bovendien vormen de gezondheidsvraagstukken een aanvulling op de beleidslijnen en landelijke programma’s die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord.