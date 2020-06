In 10 jaar stijgt aantal tekenbeten naar 1,5 miljoen per jaar

Uit landelijk PIENTER-onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het aantal tekenbeten in 10 jaar tijd met ongeveer 30% is gestegen. Ook het aantal mensen dat ooit door een teek is gebeten is gestegen. In juni en juli piekt het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl en daarom blijft een tekencheck dan extra belangrijk.

In 1996, 2007 en 2017 onderzocht het RIVM hoe vaak Nederlanders elk jaar door teken gebeten worden. In 2017 is het aantal tekenbeten opgelopen naar 1,5 miljoen per jaar. In 2007 en 1996 waren dit nog 1,1 miljoen en 600.000 tekenbeten. Het aantal mensen dat een teek bij zichzelf heeft ontdekt is ook gegroeid. Zo’n 15% van de Nederlanders is in de voorgaande 5 jaar door een teek gebeten is, terwijl dit in 1996 nog maar 6% was.

Piek in tekenbeetseizoen

In juni en juli piekt het tekenbeetseizoen. Dat komt doordat teken dan zeer actief zijn en dat er veel mensen in de natuur recreëren. Elk jaar komen in deze 2 maanden ongeveer de helft van alle tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl binnen. Dit is een website van het RIVM en Wageningen University. Opvallend is wel dat in de afgelopen weken het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl achterblijft als je het vergelijkt met het gemiddelde aantal meldingen in de afgelopen 7 jaar. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Misschien speelt de droogte een rol en dat mensen door de corona-uitbraak anders recreëren. Ook verminderde aandacht voor Tekenradar kan een rol spelen. Toch blijft het belangrijk om een tekencheck te doen na een bezoek aan een groene omgeving.

Bevolkingsgroei

Als er meer mensen zijn, kunnen er ook meer mensen een tekenbeet krijgen. Zo’n 9% van de groei van het totale aantal jaarlijkse tekenbeten sinds 1996, komt door de bevolkingsgroei. Opvallend is dat sinds 1996 het aantal tekenbeten wat minder hard steeg, dan het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme. Dit zou kunnen komen doordat de ziekte van Lyme tegenwoordig sneller herkend en behandeld wordt.