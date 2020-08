Bloedbank Sanquin gestart met productie geneesmiddel tegen corona

Plasma met antistoffen corona

De Bloedbank heeft binnen enkele weken een grote mijlpaal behaald en 3.000 kilo plasma, rijk aan antistoffen tegen het coronavirus ontvangen van donoren die reeds corona hebben gehad en inmiddels antistoffen hebben aangemaakt. Als de klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt van het geneesmiddel dat uit antistoffen wordt gemaakt kan het geneesmiddel bij patiënten worden ingezet.

Bloedplasmadonaties

'Dit is een intensieve tijd. Onze divisies Research en Diagnostiek hebben sinds maart een flinke basis gelegd met onderzoek naar antistoffen, zowel naar hoe ze werken, het ontwikkelen van een betrouwbare antistoftest als hoeveel donors die antistoffen hebben. Die kennis komt nu samen met een hele grote actie om voldoende antistoffen in te zamelen. Dat kan maar op één manier: via bloedplasmadonaties', zegt Daphne Thijssen, directeur Bloedbank en lid van Sanquins Raad van Bestuur die haar collega’s in korte tijd grote stappen zag maken in de strijd tegen het coronavirus.

16.000 donoren doen tot wel 100.000 donaties

'Dat is mogelijk dankzij de opdracht van VWS, de bereidwilligheid van voormalige patiënten om hun bloedplasma te doneren, en de medewerkers van Sanquin die – met alle veiligheidsmaatregelen nog steeds in acht nemend – de plasma-afnames soepel laten verlopen. We hebben het over 16.000 donors die in totaal tot wel 100.000 donaties komen doen binnen 20 weken. Dit is voor Sanquin een enorme uitdaging, want ons dagelijks werk, 2.750 donaties per dag voor patiënten die bloed nodig hebben, gaat in de tussentijd gewoon door!', zegt Thijssen

Effectiviteit onderzocht

De eerste mijlpaal is behaald: de eerste 10% van de gewenste 30.000 kilo gedoneerd bloedplasma met antistoffen tegen het coronavirus is door de Bloedbank overgedragen aan Sanquin Plasma Products (SPP). Daar wordt het verwerkt naar ampullen met geconcentreerde antistoffen. Een klein deel, ongeveer 100 kilo, is al eerder geleverd aan de internationale CoVIg Plasma Alliantie. De Alliantie onderzoekt in een klinische studie of dit plasmageneesmiddel daadwerkelijk effectief is. Dankzij de deelname van SPP aan deze Alliantie, kan Sanquin de uitkomsten van die studie gebruiken om, als het middel effectief blijkt, in te laten zetten voor risicogroepen in Nederland.

'We zoeken nog 4.000 donors'

'Ik zag in de resultaten dat we eind juli de 10.000e donor hadden verwelkomd, 10.000 donaties waren gerealiseerd, 1.000 donor-aanmeldingen op 1 dag hadden, en de eerste donor met 10 donaties. Echt iets om trots op te zijn. Maar helaas geen aanleiding om op de lauweren te rusten. We zijn er echt nog niet. We zoeken nog zeker 4.000 donors meer. Zo lang er geen vaccin beschikbaar is om mensen immuun te maken tegen COVID-19, moeten we hier mee doorgaan om risicogroepen te beschermen tegen ernstige infecties', aldus Thijssen.