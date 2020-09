Aantal wekelijkse COVID-19-meldingen met 50% procent gestegen naar 5.427

In de afgelopen week zijn er door alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 5.427 nieuwe personen, die positief testten op COVID-19, gemeld bij het RIVM. 'Daarmee is het aantal nieuw gemelde personen met een positieve testuitslag 50% hoger dan de week daarvoor toen er nog 3.597 besmette personen werden gemeld', zo meldt het RIVM dinsdag.

Grootste stijging Zuid- en Noord-Holland

'In het hele land nam het aantal positief geteste mensen toe. De grootste stijging was te zien in Zuid-Holland en Noord-Holland. In alle leeftijdscategorieën is een stijging zichtbaar. Verdeeld naar leeftijd, zien we de grootste stijging in de leeftijdscategorie 20-24 jaar. De meeste mensen zijn thuis besmet geraakt. Behalve de thuissituatie worden ook familie, kennissen en vakanties veel genoemd als setting van besmetting', aldus het RIVM.

Scholen

In het hele land zijn de scholen weer open. Er is geen significante stijging te zien van het aantal patiënten die gerelateerd is aan de verspreiding op scholen. Bij de enkele bekende clusters op scholen, hebben vooral volwassenen andere volwassen besmet.

Percentage positieve testen deze week 2,8%

Tussen 31 augustus tot en met 7 september lieten 180.182 personen zich testen bij een testlocatie van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. In de week hiervoor lieten zich 163.572 personen testen. Van de mensen die zich afgelopen week lieten testen en waarvan de testuitslag bekend is, heeft 2,8% een positieve uitslag. In de week hiervoor was dit 2,2%. Het percentage was het hoogst in Zuid-Holland en dan vooral de GGD regio Haaglanden (7,4%).

Ziekenhuisopnames, intensive care en overlijdens

Van 2 tot en met 8 september zijn 43 mensen bij de GGD’en gemeld die voor COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. In de week hiervoor waren dit 57 patiënten. Stichting NICE meldde afgelopen week 89 nieuwe opnames voor COVID-19 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. De week daarvoor waren dat 65 nieuwe opnames van COVID-19-patiënten op de verpleegafdeling. Op de intensive-careafdelingen meldt Stichting NICE 19 nieuwe opnames. De week ervoor waren dit er 11. In de afgelopen week werden 17 overleden COVID-19-patiënten gemeld. Dit is 7 minder dan de week hiervoor. Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.

Reproductiegetal R

Vergeleken met vorige week is het reproductiegetal gestegen van 1,00 naar 1,17 (met een betrouwbaarheidsinterval van 1,08 tot 1,27. Het getal laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 117 andere mensen die besmet worden.

Handhaven regels blijft belangrijk

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was je handen in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek en als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog.