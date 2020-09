Amsterdam stelt beperkingen aan demonstraties Extinction Rebellion

Extinction Rebellion heeft demonstraties aangekondigd voor vrijdag 18 tot en met zondag 20 september. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) staat de demonstraties onder voorwaarden toe. Op het Museumplein mag dit weekend niet meer dan 4 uur per dag worden gedemonstreerd en de demonstraties mogen op geen enkele manier leiden tot blokkades van wegen of gebouwen.

De Amsterdamse driehoek staat voor de bescherming van de grondwettelijke vrijheid van betoging en heeft daarom besloten om de demonstraties in beginsel toe te staan. Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen in de stad en mogen demonstraties niet leiden tot verstoringen van de openbare orde. Daarom legt de driehoek een aantal beperkingen op.

Museumplein

Op het Museumplein mag Extinction Rebellion demonstreren van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september, niet langer dan 4 uur per dag. Op vrijdag en zondag is de demonstratie toegestaan tot uiterlijk 19.30 uur. Het terrein moet daarna leeg zijn, afgezien van de vergunde objecten, zoals een podium. Op zaterdag staat de eindtijd van de demonstratie op 14.00 uur, om plaats te maken voor een andere demonstratie. Overnachten is niet toegestaan.

Een eigen ordedienst en beveiliging is verantwoordelijk voor het terrein en het voorkomen van overlast. De organisatie zorgt ervoor dat het niet te druk wordt en dat deelnemers zich aan de 1,5 meter maatregel houden. Dagelijks zal er in aanwezigheid van de politie een schouw plaatsvinden van het Museumplein om te beoordelen of de RIVM-richtlijnen goed worden nageleefd.

Gustav Mahlerplein en vaartocht

Extinction Rebellion heeft ook een demonstratie aangekondigd op vrijdagochtend 18 september op het Gustav Mahlerplein. Op zaterdagmiddag is er een vaartocht met kajaks in de buurt van het Museumplein. Voor alle demonstraties geldt dat de coronamaatregelen strikt moeten worden nageleefd.

Blokkades niet toegestaan

De driehoek houdt er rekening mee dat Extinction Rebellion blokkades van straten wil opwerpen. Dat wordt niet toegestaan en de politie zal in die gevallen optreden.