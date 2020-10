RIVM weekcijfers bevestigen: Stijging besmettingen zet nog fors door

Afgelopen week is het aantal besmettingen met 27.485 toegenomen. In de week daarvoor waren het aantal besmettingen nog 19.326. Opnieuw een forse stijging dus van ruim 42 procent.

Besmettingen leeftijdscategorie 18 - 24 jaar het hoogst

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen verder toe. In de afgelopen week van 30 september tot en met 6 oktober meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en in totaal 27.485 nieuwe personen met een positieve testuitslag voor COVID-19. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar.

Effect maatregelen

'De eerste effecten van de op 30 september door het kabinet afgekondigde maatregelen kunnen naar verwachting op zijn vroegst vanaf volgende week zichtbaar worden. Het eerste effect zal naar verwachting te zien zijn in een stabilisatie of lichte afname in het aantal meldingen van positief geteste personen. Pas later kan een stabilisatie en afname in het aantal ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames volgen. Een afname verwachten we daarom niet voor half oktober', zo meldt het RIVM dinsdag.

Toename ziekenhuisopnames en IC intensive care opnames

In de afgelopen week zijn 803 ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten aan stichting NICE gemeld. In de week daarvoor waren dit er 501 ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen. De toename is ook te zien in het aantal IC opnames vanwege COVID-19. In de afgelopen week meldde Stichting NICE 122 opnames op de IC. In de week daarvoor waren dit 100 opnames.

Overlijdens

In de afgelopen week zijn 89 COVID-19 patiënten gemeld als overleden. De overledenen hadden een leeftijd tussen de 50 en 95 jaar.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Teststraten

Van 28 september tot en met 4 oktober zijn er 222.877 personen getest in de GGD teststraten, 15.000 meer dan in de week van 21 tot en met 27 september. Hiervan is van 110.587 testen de uitslag op dit moment bekend. Het percentage positieve testen is gestegen naar 9,1%. In de week van 23 tot en met 29 september was dat 8,0%.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is met 1,17 (bandbreedte 1.12 - 1.21) minimaal veranderd ten opzichte van vorige week. Dit betekent dat de epidemie nog steeds versnelt. Het betrouwbaarheidsinterval ligt voor de vijfde week op rij in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,17 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 117 andere mensen die besmet worden.