Twee jongens (17 en 19) opgepakt voor vuurwapenhandel op Telegram

De politie heeft op maandag 15 september twee jonge mannen aangehouden die worden verdacht van handel in vuurwapens. Dit meldt de politie maandagmiddag.

3D-printers

In Apeldoorn werd een 17-jarige man uit dezelfde woonplaats en in Arnhem een 19-jarige man uit Ede aangehouden. Ook zijn er doorzoekingen gedaan op verschillende locaties in Apeldoorn, Arnhem en Ede, waaronder in een aantal woningen. Hierbij werd in één woning een afgezaagd jachtgeweer, twee gasvuurwapens, twee 3D-printers, 3D-geprinte onderdelen voor vuurwapens, diverse andere vuurwapenonderdelen, munitie en diverse gegevensdragers aangetroffen.

Wapens via Telegram aangeboden

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) voerde dit onderzoek uit onder leiding van het Landelijk Parket. De politie kwam de verdachten op het spoor toen er wapens via Telegram werden aangeboden. De politie ziet dat criminaliteit zich steeds vaker verplaatst naar platforms als Telegram.

'Zorgelijk'

‘Het is zorgelijk dat wapens verkrijgbaar zijn op een gratis berichtendienst die toegankelijk is voor veel mensen.’ aldus Jonne Janssen, Hoofd Operatiën Domein Serious Organized and Financial Crime. ‘We werken samen met teams uit de regio’s om de inzet van platforms als Telegram voor criminele activiteiten, zoals vuurwapenhandel, tegen te gaan. Ook op dit soort platforms blijft niemand anoniem.’

Vuurwapenteam

De LO doet gericht onderzoek naar wapenstromen om zo meer te weten te komen over criminele netwerken achter de handel. De wapenhandelaren worden gezien als essentiële dienstverleners voor de georganiseerde misdaad en vormen een bedreiging voor de samenleving. Deze criminelen handelen in drugs en gebruiken excessief geweld bij intimidaties en liquidaties. Ze schuwen daarbij niet om vuurwapens in woonwijken te gebruiken.