Thuisarts lanceert langdurige campagne over betrouwbare medische informatie

85% van de, toch al overbelaste, artsen heeft te maken met patiënten die verkeerde informatie vonden over hun gezondheid op internet, blijkt uit onderzoek van KNMG en NOS. Verkeerde informatie leidt bij patiënten tot veel onrust, bezorgdheid en verwarring. Daarom lanceert Thuisarts vanaf half september de campagne ‘Zoek jezelf niet zieker’.

Met de campagne wil Thuisarts mensen bewust maken van het grote verschil tussen wat je online tegenkomt via zoekmachines, AI en social media, en de betrouwbare informatie die je vindt op Thuisarts. De informatie op Thuisarts is gemaakt door artsen en gebaseerd op de medische richtlijnen van (huis)artsen, specialisten en andere zorgverleners. De informatie is toegankelijk voor iedereen, in gewone taal. De campagne maakt gebruik van online video, social media (zoals Instagram, Facebook en TikTok), radiocommercials en straatposters.

Artsen slaan steeds vaker alarm vanwege de grote hoeveelheid desinformatie die ze in de spreekkamer treffen. Directeur van Thuisarts Swanet Woldhuis: “We zien een groeiend probleem. "Deze campagne is de start van onze structurele inzet tegen desinformatie, door mensen te wijzen op betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid."

Thuisarts is met gemiddeld 200.000 bezoeken per dag de meest gebruikte gezondheidswebsite van Nederland. Maar nu mensen steeds vaker gezondheidsinformatie halen van platforms als TikTok of via AI, wil Thuisarts bekender worden als betrouwbare informatiebron. Met de informatie op Thuisarts weten mensen of hun zorgen wel of niet terecht zijn en wat ze het beste kunnen doen.

Doel van de campagne is om in de hoofden van mensen een voorkeursplek te krijgen voor Thuisarts als de eerste plek waar je gezondheidsinformatie checkt – vóór je gaat googelen of het AI gaat vragen. De campagne gaat van start in acht middelgrote steden: Enschede, Zaanstad, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle, Apeldoorn, Groningen en Maastricht.

Samenwerkingsverband

Thuisarts uitgegroeid tot een website waar iedereen zijn gezondheidsvraag of klacht kan invoeren en een advies krijgt dat gebaseerd is op de recentste medische richtlijnen. Thuisarts werkt daarbij onder andere samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.