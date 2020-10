Kinderen met astma worden beter online gevolgd en begeleid door Luchtbrug

Het online zorgconcept Luchtbrug, initiatief van het Radboudumc, is een goede manier om kinderen met astma te volgen en te begeleiden. Door gebruik van Luchtbrug hoeven kinderen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bovendien kunnen zij laagdrempeliger communiceren met hun artsen en makkelijk hun individuele zorgplan met informatie over medicatie, doelen en actieplan bij klachten inzien. Kinderlongarts in opleiding Lara van den Wijngaart promoveert vandaag (9 oktober) op haar onderzoek naar het gebruik van Luchtbrug.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel aandacht voor zorg op afstand. Online monitoring via Luchtbrug doet dit al jaren en in het promotieonderzoek van Lara van den Wijngaart is de effectiviteit en doelmatigheid ervan onderzocht.

Zorg via online monitoring

Routinecontroles voor kinderen en jongeren met astma kunnen door online communicatie vervangen worden. Het proefschrift van Lara van den Wijngaart laat zien dat de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven behouden blijft. In het onderzoek werden ruim 200 kinderen met astma verdeeld over twee groepen, waarbij de ene groep elke vier maanden fysiek op controle kwam en de andere groep elke acht maanden kwam en daarbij maandelijks werd gemonitord middels Luchtbrug. Hieruit kwam naar voren dat de astmacontrole verbeterde in de groep die via Luchtbrug gemonitord werd.

Lara van den Wijngaart: “Luchtbrug biedt voordelen voor de patiënten en hun ouders. Het leidt tot meer patiëntgerichte zorg en een verbeterde controle doordat er vaker gemonitord wordt. Bovendien is er laagdrempeliger contact met de artsen mogelijk. En ook belangrijk: ze hoeven minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen, waardoor kinderen geen school, sport of hobby missen of ouders vrije dagen moeten opnemen.”

Ook veel voordelen voor zorgverleners

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er voor zorgverleners veel ten goede verandert. Een deel van de taken kan worden overgeheveld van de kinderarts naar de kinderverpleegkundigen. Spreekuren worden doelmatiger omdat een deel van de informatie al bekend is. Artsen hebben via Luchtbrug een beter zicht op hun patiënt vanwege de continue monitoring. Bovendien hebben zorgverleners zo meer tijd voor complexere patiënten.

Luchtbrug inmiddels in 18 ziekenhuizen

Luchtbrug is een zogeheten eHealth innovatie die zo’n 10 miljoen euro per jaar kan besparen. Inmiddels gebruiken 18 ziekenhuizen deze innovatie. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft recent besloten om vergoeding van online monitoring via Luchtbrug mogelijk te maken. Luchtbrug is een initiatief van het Radboudumc en werd mede mogelijk gemaakt door het Longfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.