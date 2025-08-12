Treinongeval Groningse Oranjewijk herdacht waarbij 6 kinderen omkwamen

Vandaag hebben omwonenden bij het fabrieksterrein in de Groningse Oranjewijk het treinongeval van 1950 herdacht waarbij 6 kinderen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten.

Hek

Bij het terrein van veilingvereniging 'De Eendracht', in de Groningse Oranjewijk, reed een locomotor met wagon van het bedrijfsterrein af, toen een hek achter de trein bleef haken en een gemetselde muur meetrok. De muur viel om en verpletterde een groep kinderen, die stonden te kijken naar de trein. Van de dertien kinderen waren er zes op slag dood. Zes anderen raakten gewond.

Gemetselde muur

Uit onderzoek door de Nederlandse Spoorwegen bleek dat de muur net was gebouwd en de specie nog niet voldoende was gedroogd. Daarnaast was het hek een tijdelijk exemplaar, dat slechts centimeters vrije ruimte overliet voor de treinen, omdat een wisselhendel verder openen belemmerde. Waarschijnlijk is het hek tijdens het uitrijden van de trein iets naar binnen gedraaid, waardoor deze door de goederenwagon werd geraakt.