Juli kende 27 procent minder faillissementen dan jaar eerder

Daling van 27 procent

'Dat zijn 109 minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar eerder, een daling van 27 procent. Ten opzichte van juni is het aantal faillissementen gedaald met 4 procent', aldus het CBS.

Focus ook op faillissementsgraad

De focus van dit nieuwsbericht faillissementen ligt naast de ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder ook op de faillissementsgraad. Dat is het aantal uitgesproken faillissementen per 100.000 bedrijven. De faillissementsgraad geeft een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen in Nederland. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken