RIVM waarschuwt voor smog op dinsdag en woensdag

Zowel dinsdag 12 augustus als woensdag 13 augustus is er kans op smog door ozon in verschillende delen van Nederland. Dit meldt het RIVM.

Slechte luchtkwaliteit

Dinsdag is de luchtkwaliteit mogelijk slecht in Noord-Brabant en delen van Midden-Nederland. Woensdag wordt de luchtkwaliteit naar verwachting vooral in het noorden van Nederland slecht. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Luchtwegklachten

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts.

Ozonverwachting voor komende dagen

Op dinsdag 12 en woensdag 13 augustus stijgt de hoeveelheid ozon in de lucht. Op dinsdag 12 augustus kan de toename van ozon in het midden van Nederland (Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant) mogelijk lokaal tot smog leiden. Op woensdag 13 augustus wordt de luchtkwaliteit naar verwachting slecht in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Ook in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht kan op woensdag de luchtkwaliteit lokaal slecht zijn. Vanaf donderdag zijn de concentraties ozon lager en is er geen kans meer op smog.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU(Europese Unie)-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM geeft dan een waarschuwing. De luchtkwaliteit is dan slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht (zeer slecht volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.