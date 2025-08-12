Ernstig ongeval in Drentse Bronneger

Dinsdagmiddag even na 15.30 uur heeft er zich een incident voorgedaan in een weiland aan de Rietweg /Westerlandsweg in Bronneger waarbij de hulpdiensten zoals de ambulance, traumahelikopter en brandweer werden opgeroepen.

Onduidelijk

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk maar het lijkt dat er een tractor met aanhanger bij betrokken was. De politie kon hier geen uitspraken over doen omdat het een bedrijfsongeval waardoor er werd doorverwezen naar de arbeidsinspectie.

Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Een slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en is onder begeleiding van een trauma arts per ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De arbeidsinspectie zal een onderzoek instellen naar de precieze toedracht.