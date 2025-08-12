Motoragent (39) in burger omgekomen bij ernstige aanrijding N236 Weesp

Dinsdagochtend is bij een ernstig verkeersongeval een 39-jarige motorrijder om het leven bij een ernstige aanrijding met een auto op de N236 bij Weesp. 'Het gaat om een politieagent in burger tijdens diensttijd', zo meldt de politie dinsdag.

Overleden

Dinsdag 12 augustus 2025 even na 11.00 uur kwam er een melding binnen van een aanrijding op de Gooilandseweg bij Weesp tussen een automobilist en een motorrijder. 'Ter plaatste startten omstanders direct een reanimatie waarna de hulpdiensten dit overnamen. De hulp mocht helaas niet meer baten, de politieagent overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De automobilist, een 56-jarige man, raakt ook gewond en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Onderzoek

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het noodlottige ongeval. De weg is daarom enige tijd afgesloten geweest.