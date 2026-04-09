Aantal flitsboetes vorig jaar enorm gedaald: 534.000 minder dan in 2024

Nederlandse automobilisten kregen in 2025 ruim een half miljoen minder flitsboetes voor een snelheids- of verkeerslichtovertreding dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van landelijke data over verkeersovertredingen door het Centraal Justitieel Incassobureau.

In totaal werden in 2025 2.709.237 flitsboetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen en rijden door rood licht. Dat zijn 534.608 minder boetes (-16,5%) dan in 2024. Tegelijkertijd nam het aantal boetes in meerdere gemeenten juist sterk toe, met uitschieters tot 26.019 extra overtredingen. Het gaat hierbij specifiek om overtredingen die zijn geregistreerd door vaste flitspalen.

Grote verschillen tussen gemeenten

De verschillen tussen gemeenten in het aantal flitsboetes zijn groot. De meeste boetes werden in de Randstad uitgedeeld; in meer landelijke gemeenten lag het aantal flitsboetes lager. In Rotterdam werden de meeste flitsboetes genoteerd met 156.426 boetes in een jaar tijd. Daarnaast staan Den Haag en Amsterdam in de top drie met respectievelijk 104.676 en 104.177 boetes.

In de gemeenten waar de meeste flitspalen staan, worden niet automatisch de meeste flitsboetes uitgedeeld. Zo heeft de gemeente Tilburg het op een na grootste aantal flitspalen in Nederland (28 flitspalen), maar staat deze plaats niet in de top vijf gemeenten met de meeste flitsboetes.

Dalende trend niet overal zichtbaar

Hoewel het totale aantal boetes daalt, nemen de aantallen boetes in sommige gemeenten juist toe. Zo zag Schouwen-Duiveland het aantal boetes met ruim 26.000 toenemen ten opzichte van een jaar eerder. In de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem steeg het aantal flitsboetes met 13.915 en de gemeente Groningen noteerde een vergelijkbare toename van 13.863 boetes. Opvallend is dat de toename van het aantal flitsboetes in deze gemeenten plaatsvond zonder dat er een flitspaal werd bijgeplaatst.

Meeste verkeersboetes door flitspalen in provincie Zuid-Holland

Op provinciaal niveau is Zuid-Holland dominant. In deze provincie werden 844.407 flitsboetes geregistreerd in 2025, goed voor bijna een derde van het landelijke totaal. Ter vergelijking: in Drenthe en Fryslân bleef de teller steken op respectievelijk 31.526 en 38.439 boetes. Toch nam het aantal flitsboetes in provincies als Groningen, Zeeland, Limburg en Overijssel juist toe. In Groningen was die groei het meest zichtbaar met een stijging van 24.845 boetes ten opzichte van 2024.