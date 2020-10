Medisch specialisten waarschuwen voor 'tsunami aan COVID-19 patiënten'

Bij ongewijzigd beleid liggen er in de slechtste scenario’s in november tegen de 5.000 covid-19 patiënten in het ziekenhuis. Hiervoor waarschuwt Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten, maandag.

Afname reguliere zorg met meer dan 70%

'Dit zal leiden tot een afname van de reguliere zorg met meer dan 70%', aldus Van Benthem in zijn blog over een tsunami aan COVID-19 patiënten die op de ziekenhuizen afkomt. Hij gaat er daarom van uit dat het kabinet deze week met aangescherpte maatregelen komt om de ongekende groei van het aantal besmettingen in te dammen.

'Eerst een vloedgolf, nu een tsunami'

‘Afgelopen voorjaar kregen we een vloedgolf aan COVID-patiënten over ons heen, maar nu lijkt er een tsunami op ons af te komen,’ aldus Van Benthem. Hij roept op om samen de verantwoordelijkheid te nemen: ‘Alleen dan kunnen we voorkomen dat ziekenhuizen overspoeld worden en de niet-COVID-patiënten weer het kind van de rekening worden. De nieuwe golf aan COVID-19 patiënten zou nog wel eens maanden kunnen gaan duren, met de daarbij horende gezondheidsschade. Iedereen moet bijdragen om dat te voorkomen. Dit betekent; je handen wassen, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven en een masker dragen.’

Uitgestelde behandeling voor kanker-, hart- en vaatpatiënten

Tijdens de eerste golf van COVID-19 besmettingen moest razendsnel de capaciteit van alle intensive cares in Nederland worden opgeschaald en werd er een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van zorgprofessionals. Het resulteerde in een stuwmeer aan uitgestelde planbare zorg zoals bijvoorbeeld die voor kankerpatiënten en hart- en vaatpatiënten. Van Benthem: ‘Tot op de dag van vandaag is dit stuwmeer nog niet weggewerkt en zeker is dat dit op middellange termijn zal leiden tot verlies van kwaliteit van leven en zelfs tot verlies van levensjaren.’ De voorzitter van de Federatie zegt dat het virus lang bij ons blijft: ‘We moeten dit samen doen. Help ons helpen.’