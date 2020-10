Opnieuw triest dagrecord: 6.854 nieuwe besmettingen

Maandag zijn er tot 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor 6.854 nieuwe besmettingen gemeld door de GGD's bij het RIVM.

Nieuw dagrecord

Het zijn 479 meer besmettingen dan zondag en is het hoogste aantal besmettingen per dag sinds de corona-uitbraak in maart van dit jaar. Dinsdagavond zal het kabinet nieuwe maatregelen bekendmaken die er voor moeten zorgen dat het hoge aantal dagelijkse besmettingen weer gaat afnemen.

Totaal 1.298 covid-patiënten

Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten bedraagt 1.298. Dat zijn er 65 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1.046 buiten de Intensive Care, 60 meer dan gisteren. Op de IC liggen 252 covid-patiënten, 5 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 494 non-COVID-patiënten op de IC, 5 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 746. Dat zijn er 10 meer dan de vorige dag.

19 verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 19 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 5 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).