Een briljante snor tegen prostaatkanker

Het Radboud Oncologie Fonds roept mannen op in november een maand lang de snor te laten staan en daar bekenden geld voor te vragen. Het fonds trekt hierin samen op met Oncoloog dr. Niven Mehra en zijn collega Martijn den Brok van het Radboudumc. Zij laten in de maand november hun snor staan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek naar persoonsgerichte behandeling bij prostaatkanker (PROMPT-onderzoek).

‘Mannen met prostaatkanker krijgen nu nog standaardbehandelingen tegen de ziekte.’ zegt Mehra. ‘Deze slaan vaak aan, maar we weten dat sommige behandelingen die specifiek op de persoon is afgestemd nóg beter werken. De patiënt heeft er veel meer aan als we deze behandeling éérder kunnen geven. Daarnaast kunnen dan zware behandelingen, zoals chemotherapie, worden uitgesteld. Deze persoonsgerichte benadering zit nu nog in de experimentele fase en daarvoor is geld nodig.

Waarom de snor laten staan?

‘Prostaatkankerpatiënten ondergaan vaak zware therapieën, in vergelijking daarmee is je snor laten staan niet een heel bijzondere prestatie. Als je meedoet aan deze actie draag je wel bij aan een betere behandeling van deze ziekte’, aldus fondsenwerver Marieke Kokkeler van het Radboud Oncologie Fonds. ‘In tijden van corona blijft onderzoek naar kanker doorgaan. Met deze crowdfundingsactie hopen wij tienduizenden euro's in te zamelen.’

‘Het nieuws over de actie is al rondgegaan want onze collega’s van de afdeling Urologie en Nucleaire Geneeskunde hebben aangegeven mee te gaan doen. Zelfs collega’s vanuit het CWZ beginnen warm te draaien voor de actie.’ vertelt Mehra enthousiast. Mensen die in actie willen komen kunnen zich aanmelden via www.prompteensnor.nl. Daarnaast kunnen mensen ook via dit actieplatform doneren. Naast het inzamelen van donaties is voor het voor de heren ook een uitdaging om hun snor zo bijzonder mogelijk te laten zijn. ‘Ik laat een formidabele Ierse snor staan.’ lacht Martijn. Nieuwsgierig naar hoe de snorren van de heren zich ontwikkelen? Dan is dat te volgen via de Facebookpagina van het Radboud Oncologie Fonds.