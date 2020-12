RIVM: 'Zorgelijke stijging aantal besmettingen'

Het aantal patiënten dat is opgenomen in een ziekenhuis is licht gedaald volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er 1648 patiënten met covid-19 in een ziekenhuis voor behandeling. Hiervan liggen 469 op de afdeling Intensive Care. De overige patiënten liggen op een verpleegafdeling.

Het aantal meldingen van personen die zijn overleden aan de gevolgen van corona ligt op 64. Hiermee nadert het aantal coronadoden de 10.000 personen. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet iedereen die overleden is getest is.