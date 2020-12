RIVM: Aantal besmettingen in week tijd met 36 procent gestegen

In de week van 9 tot en met 15 december zijn er 58.412 nieuwe personen met een positieve testuitslag voor coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 gemeld. 'Dit is een stijging van ruim 15.000 meldingen (36%) vergeleken met de week daarvoor toen 43.103 meldingen werden gerapporteerd', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Onderrapportage

'Het aantal positieve COVID-19 meldingen van vandaag en gisteren is een onderrapportage doordat het registratiesysteem van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst sinds zondag overbelast is. Hierdoor worden positieve meldingen langzamer gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu', aldus het RIVM. Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 12,0%. In de week ervoor was dat 11,6%. Het reproductiegetal is gestegen en ligt boven de 1.

Stijging ziekenhuisopnames met 20 procent

De toename van het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag in de laatste twee weken werd afgelopen week gevolgd door een stijging in het aantal ziekenhuis- en IC intensive care opnames. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in de afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen is in vergelijking met de week daarvoor met 20% gestegen.

Stijging op IC

Ook op de intensive care afdelingen is er een flinke toename (+ 24%), van het aantal nieuwe COVID-19 patiënten gemeld, in vergelijking met een week eerder. Ook bij verpleeghuizen en woonzorgcentra is een aanzienlijke toename van 61% in het aantal locaties met besmettingen te zien.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

De druk op de zorg neemt toe door het grote aantal patiënten dat vanwege COVID-19 moet worden opgenomen. In de week van 9 tot en met 15 december zijn 1.480 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn 251 opnames meer dan in de week daarvoor toen 1.229 mensen werden opgenomen (+20%). In de afgelopen week zijn er 24% meer mensen op de intensive care afdelingen opgenomen. Patiënten die vanwege COVID-19 op de IC worden opgenomen, liggen daar gemiddeld 15 dagen.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal R is gestegen en was op 27 november 1,24 (ondergrens 1,21 – 1,27 bovengrens) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve uitslag. De week daarvoor was het reproductiegetal 1. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt, maar de waarde is ook afhankelijk van veranderingen in testbeleid en testbereidheid. Als meer mensen zich mogen of willen laten testen, kan het reproductiegetal tijdelijk hoger zijn. Daarom berekent het RIVM ook de reproductiegetallen op basis van ziekenhuis- en IC-opnames, die niet door testbereidheid of verandering in testbeleid worden beïnvloed. Deze reproductiegetallen zijn wat minder precies en minder tijdig, maar geven wel een goed beeld van de virusverspreiding. Ook de reproductiegetallen gebaseerd op ziekenhuisopnames en op IC-opnames liggen boven de 1. Op 27 november waren er ruim 90.000 coronavirus SARS-CoV-2 besmettelijke personen in Nederland. (ondergrens 64.000 en bovengrens 117.000).

Bijna 470.000 mensen getest

Van 7 tot en met 13 december werden in de GGD-teststraten bijna 470.000 testen afgenomen. Dat zijn 130.000 testen meer dan de week ervoor toen de GGD’en bijna 340.000 mensen op het coronavirus hebben getest. Van 439.514 testen is de testuitslag bekend. Van deze groep testten 52.813 (12,0%) personen positief.

Capaciteit teststraten momenteel voldoende

De capaciteit in de teststraten is op dit moment voldoende. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is de afgelopen week iets opgelopen. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft in de meeste gevallen de uitslag van de coronatest binnen 41 uur , dat was vorige week 34 uur.

Weekmeldingen van coronavirus SARS-CoV-2

Deze week Vorige week

Aantal nieuwe meldingen 58.412 43.103

Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling 1.480 1.229

Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care 222 179

Overleden 398 338