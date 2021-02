RIVM: 'Nederland nog steeds in de zeer ernstige fase van de epidemie'

'Nederland bevindt zich met 164 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week nog steeds in de ernstige fase van de epidemie', zo meldt het RIVM dinsdag.

Aantal meldingen wel iets gedaald

'We zien deze week, van 27 januari tot en met 2 februari 28.628 meldingen van mensen met een positieve coronatestuitslag, een daling van 20% in vergelijking met de week van 20 tot en 26 januari. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag is 11,4%, ongeveer gelijk aan de week daarvoor (11,7%)', stelt het RIVM.

Maatregelen 15 december

De afname in het aantal meldingen is een resultaat van de maatregelen die op 15 december werden afgekondigd. De afname zou naar verwachting groter zijn geweest zonder de nieuwe coronavarianten die hun intrede in Nederland hebben gedaan, vooral van de Britse variant. 'Het effect van de verdere beperking van bezoek en van de avondklok, die op 23 januari inging, is nog niet duidelijk', stelt het RIVM.

'Varianten gooien roet in het eten'

Samengevat stelt het RIVM dat de situatie zonder de meer besmettelijke varianten de goede kant op zou gaan. Het feit dat nu twee derde van alle nieuwe besmettingen de Britse variant betreft, gooit roet in het eten. 'Het zorgt ervoor dat het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan', aldus het RIVM.

Verspreiding nieuwe varianten

Er is zijn vier nieuwe coronavarianten die in Nederland zijn aangetroffen. De zogenaamde Britse en de Zuid-Afrikaanse variant en twee Braziliaanse varianten.

Britse variant

De coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is van de vier nieuwe varianten met de grootste opmars bezig. Data van de kiemsurveillance* laten zien dat in de week van 11 t/m 17 januari, naar schatting 19,8% van de positieve testen deze meer besmettelijke Britse variant betrof. Voor de week van 18 t/m 24 januari lijkt deze stijgende trend door te zetten (data nog niet compleet). Met modellering wordt geschat dat van de mensen die afgelopen week (27 januari tot en met 2 februari) besmet werden, ongeveer twee derde de Britse variant heeft.

Zuid-Afrikaanse variant

De zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels 23 keer in Nederland aangetroffen, in de kiemsurveillance en bij verder bron- en contactonderzoek. De meeste van deze 23 personen hadden zelf een reisgeschiedenis, of hebben contact gehad met iemand met een reisgeschiedenis naar Zuid-Afrika.

Braziliaanse varianten

Er zijn in de kiemsurveillance en bij bron- en contactonderzoek twee coronavarianten in Nederland gevonden die beide hun oorsprong in Brazilië hebben, namelijk de P1 en de P2 variant. De P1 variant is bij 2 personen die kortgeleden in Brazilië zijn geweest vastgesteld. De P2 variant is bij drie mensen aangetroffen, twee zonder reisgeschiedenis naar het Zuid-Amerikaanse land; de derde persoon is onlangs wel in Brazilië is geweest.