Nederlanders hebben meer vertrouwen in ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is groot. Mensen in Nederland hebben het meeste vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Het vertrouwen in de ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen is in 2020 groter dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel.

Het is van belang dat mensen vertrouwen hebben in zorginstellingen en zorgverleners. Gebrek aan vertrouwen kan er namelijk toe leiden dat patiënten minder snel de medische hulp zoeken die ze nodig hebben. Aan de hand van de Barometer Vertrouwen meet het Nivel daarom om het jaar het publiek vertrouwen in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Daarnaast kijken we naar het vertrouwen in instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Meer vertrouwen in ziekenhuizen en verpleeghuizen in 2020

Uit de cijfers van 2020 blijkt dat het vertrouwen in veel van de onderzochte beroepsgroepen en instellingen groter is dan in 2018. Zo is er meer vertrouwen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit is mogelijk een gevolg van de manier waarop instellingen zijn omgegaan met de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht.

Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg

De ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ geeft het publiek vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen in de zorg weer. Sinds 1997 wordt het publiek vertrouwen om het jaar gemeten binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg, waarna de cijfers op de website van het Nivel worden gepubliceerd.