Besmettingscijfers beginnen weer op te lopen

Bij het RIVM zijn vrijdag tot 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor in totaal 4.761 nieuwe besmettingen gemeld. Dit heeft het RIVM vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Ruim 1.100 meer besmettingen dan daggemiddelde afgelopen week

Het aantal van 4.761 ligt 1.110 hoger dan het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen dat op 3.680. Dit is dus een stijging van ruim 29 procent. Daarmee lijkt het aantal besmettingen dus sinds 12 februari 2021 weer op te lopen.

Avondklok

Als je de lange termijngrafiek van het RIVM bekijkt, die de dagregistratie van de besmettingen sinds de corona-uitbraak op 27 februari 2020 tot 16 februari 2021 vertoond, dan valt het op dat toen dit jaar het kabinet besloot om op zaterdagavond 25 januari om 21.00 uur de avondklok voor het eerst in te laten gaan, het aantal besmettingen op dat moment al behoorlijk aan het dalen was en het aantal besmettingen die dag op 4.065 lag. (Zie markeerpunt 25-01-21 in grafiek op foto). Die daling werd al lang voor 25 januari jl. ingezet namelijk vanaf de datum van 17 december 2020 toen er die dag 12.491 besmettingen bij het RIVM werden gemeld.

Toename coronavarianten

In de grafiek is ook te zien dat het aantal besmettingen, terwijl de avondklok op dit moment van kracht is, op 7 februari met 2.164 besmettingen het laagste punt heeft bereikt wat een vertekend beeld geeft mede door de sluiting van de teststraten alsgevolg van de sneeuwval en gladheid en dat het aantal besmettingen sindsdien weer aan het oplopen is. Dit zou kunnen worden verklaard door de toename van de meer besmettelijke coronavarianten die op dit moment in Nederland steeds meer terrein winnen.

Tweederde nieuwe besmettingen betreft Britse variant

Het RIVM berichtte hier op (*) 2 februari 2021 over. 'Samengevat kunnen we stellen dat de situatie zonder de meer besmettelijke varianten de goede kant op zou gaan. Het feit dat nu twee derde van alle nieuwe besmettingen de Britse variant betreft, gooit roet in het eten. Het zorgt ervoor dat het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan', aldus het RIVM destijds.

(*)https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-varianten-gooien-roet-in-het-eten