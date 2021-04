Zaterdag 7.725 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij RIVM

1.342.447 besmettingen totaal

Op dit moment zijn er sinds de corona-uitbraak in maart 2020 nu 1.342.447 besmettingen gemeld bij het RIVM. Het vandaag gemelde aantal besmettingen van 7.725 ligt 993 boven het daggemiddelde van 6.732 van de afgelopen 7 dagen.

Daggemiddelde per week, 14 dagen en maand

Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 47.123 besmettingen gemeld. Dat zijn er 6.732 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 97.440 besmettingen gemeld. Dat zijn er 6.960 per dag en over de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 208.973 besmettingen gemeld, dat zijn er 6.741 gemiddeld per dag.