Trimbos: Gevaarlijke 'Tesla'-pillen bevatten zeer hoge dosis DOC

'Zeer hoge dosis'

'Na analyse bleken deze pillen geen 2C-B, maar het langwerkende tripmiddel DOC (2,5-dimethoxy-4-chlooramfetamine) te bevatten. Vervolgonderzoek uitgevoerd door het NFI heeft uitgewezen dat het om een zeer hoge dosis gaat', aldus het Trimbos-Instituut.

Acute ziekenhuisopname

De pillen zijn op verschillende plekken in het land gesignaleerd. Inmiddels is ook bekend dat gebruik van deze pillen voor dermate heftige tripeffecten en ook lichamelijke effecten heeft gezorgd dat acute ziekenhuisopname nodig was. Op basis van deze informatie waarschuwt het Trimbos-instituut gebruikers om extra alert te zijn en deze pil niet te gebruiken.

Effecten en risico’s

De pillen die door het DIMS zijn geanalyseerd waren in eerste instantie verkocht als 2C-B, maar het is mogelijk dat deze pillen inmiddels onder een andere noemer in de omloop zijn. De stof die is aangetroffen, DOC, is een hallucinogeen die sterke tripeffecten met hevige hallucinaties teweeg kan brengen al bij lage doseringen.

'Beangstigend'

Deze effecten kunnen erg lang aanhouden, tot wel 24 uur. Zeker wanneer deze effecten niet verwacht worden – bijvoorbeeld omdat de pil als 2C-B is verkocht waarbij slechts milde tripeffecten worden verwacht – kan dit zeer beangstigend zijn. Bovendien duurt het enkele uren voor de effecten van DOC merkbaar zijn. Het risico is dat men extra inneemt omdat de effecten uitblijven, zeker als de gebruiker denkt een stof zoals 2C-B ingenomen te hebben wat een snellere werking heeft.

Verhoogde hartslag, agressie, epileptische aanvallen en verhoogde lichaamstemperatuur

De gevonden dosering van DOC in de gevaarlijke Tesla-pillen is zeer hoog. Dit zorgt ervoor dat ook de lichamelijke effecten van DOC acuut gevaar voor de gebruiker kunnen opleveren. Naast de sterke en langdurige tripeffecten, kunnen deze ook erg heftig zijn: verhoogde hartslag, agressie, epileptische aanvallen en verhoogde lichaamstemperatuur komen ook voor.

Advies voor gebruikers en omgeving

Gebruik deze pil absoluut niet. Als iemand deze pil toch al heeft ingenomen en daardoor heftige effecten ervaart, schakel snel de medische diensten in en probeer de persoon in kwestie in de tussentijd zoveel mogelijk te kalmeren.

Vooral tijdens coronacrisis: pas op met drugs

Zeker tijdens deze coronacrisis is gebruik van drugs onverstandig. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet Gebruik je toch? Wees dan extra voorzichtig. Laat je drugs testen bij het DIMS, zie voor testadressen https://www.drugs-test.nl/waar-testen. Download de Red Alert app om direct op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diverse extra riskante drugs en het verloop van lopende waarschuwingen.