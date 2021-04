'Opnames COVID-patiënten gestabiliseerd maar op ontzettend hoog niveau'

'De laatste twee weken zien we een stabilisatie van het aantal nieuwe opnames. Dat neemt niet weg dat we op een ontzettend hoog niveau zitten qua instroom en bezetting op de IC en kliniek. De komende tijd blijft het patiëntenspreiding daarom noodzakelijk om de zorgdruk gelijk over het land te verdelen', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

813 COVID-patiënten op de IC, 1.731 in de kliniek, 18 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt maandag 2.544. Dat zijn er 66 meer dan de vorige dag. Van de 2.544 COVID-patiënten liggen er 813 op de IC, een stijging van 5 patiënten en liggen er 1.731 in de kliniek, 61 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn 18 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 4 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 232 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 52 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 44 opgenomen op de IC, 12 minder dan gisteren en 188 in de kliniek, 40 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is ongeveer gelijk aan vorige week, maar blijft erg hoog.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 22 gestegen naar 1.207 bedden. Op de IC liggen nu 813 COVID-patiënten, 5 meer dan gisteren en 394 non-COVID-patiënten, 17 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 677 gestegen naar 13.028 bedden. In de kliniek liggen nu 1.731 COVID-patiënten, 61 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft erg hoog en is ongeveer gelijk aan vorige week.