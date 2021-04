Vrijdag 9.292 besmettingen bij RIVM gemeld

Totaal 1.445.064

Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.445.064.

Daggemiddelde gestegen

in de afgelopen 7 dagen zijn er 58.021 besmettingen gemeld. Dat zijn er 8.289 gemiddeld per dag en dat is hoger dan het daggemiddelde van donderdag dat over de 7 voorgaande dagen nog op 8.244 lag.

Aantal vaccinaties

Het aantal vaccinaties loopt snel op. Vrijdag zijn er tot 10.00 uur vanmorgen in totaal 2.935.098 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 4.952.724 bedraagt.