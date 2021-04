Stijging nieuwe besmettingen vlakt langzaam af: maandag 6.257 gemeld

Stijging vlakt steeds verder af

Het aantal van 6.257 ligt 1.797 lager dan dat van zondag toen er nog 8.054 besmettingen werden gemeld. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 56.387 besmettingen gemeld. Dat zijn er 8.055 gemiddeld per dag en is een stijging van 5 procent ten opzichte van de week daarvoor toen het daggemiddelde nog 10 procent hoger lag ten opzichte van weer de voorgaande week. Daaruit is af te leiden dat de stijging steeds meer afvlakt en langzamerhand dus bijna op het hoogste punt lijkt te zijn aangekomen.