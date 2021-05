Eerste mensen met medisch risico uitgenodigd voor vaccinatie

In de uitnodiging staat een specifieke code om de afspraak te maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch, via een speciaal telefoonnummer. Deze groep krijgt bij de GGD het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Het gaat naar schatting om 1,5 miljoen mensen die een afspraak kunnen maken na het ontvangen van een uitnodiging.

Huisartsen hebben een selectie gemaakt van de patiënten in hun praktijk die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Zij hebben een extra risico om ziek te worden door COVID-19. Vanaf 6 mei vallen zo’n 175.000 uitnodigingen per keer bij mensen uit deze groep op de mat. Binnen 2 tot 3 weken kan het merendeel van deze groep een afspraak inplannen bij de GGD. Mensen worden verspreid over het land uitgenodigd. De uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Alleen na ontvangst van de brief met de code kan een afspraak gemaakt worden bij de GGD. Het is heel belangrijk om de persoonlijke uitnodiging mee te nemen naar de afspraak.

Dubbele uitnodiging

Het kan zijn dat mensen in deze groep een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun medische aandoening uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg of geboren zijn in 1961 of 1962. Wie al gevaccineerd is, mag de tweede uitnodiging weggooien.