RIVM: Inname zout en suiker ondanks afspraken afgelopen jaren nauwelijks gedaald

De geschatte inname van zout en suiker door de Nederlandse bevolking is nog steeds te hoog ondanks afspraken die de overheid in 2014 heeft gemaakt met de voedingsindustrie. Dit meldt het RIVM donderdag.

Afspraken

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vanaf 2014 afspraken gemaakt met de voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat Nederlanders minder zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) via hun voedsel binnenkrijgen.

Kleine stappen gezet

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht meerdere keren het geschatte effect van de afspraken in dit Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP). 'Uit het laatste onderzoek blijkt dat fabrikanten kleine stappen hebben gezet om producten minder zout en suiker te laten bevatten, maar dat consumenten er nog steeds (te) veel van binnenkrijgen. Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten ambitieuzere afspraken gemaakt waren', aldus het RIVM.

Snufje zout en 2 suikerklontjes minder per dag

Met de huidige afspraken krijgen mensen vooral minder zout binnen via brood, vlees, kaas en soep. Voor suiker is vooral vooruitgang geboekt bij frisdranken en iets minder bij melkproducten. Per dag kunnen volwassenen daardoor gemiddeld bijna 0,5 gram minder zout en 7,5 gram minder suiker (30 calorieën) binnenkrijgen. Dat komt neer op een snufje zout en twee suikerklontjes per dag minder. Het effect van de afspraken over verzadigd vet is niet doorgerekend. Daar zijn te weinig afspraken over gemaakt.

Conclusie sluit aan op Nationaal Preventieakkoord

Een deel van de verbeterpunten uit dit onderzoek wordt al meegenomen in een nieuwe aanpak voor productverbetering. Bijvoorbeeld door het opstellen van criteria voor vrijwel alle voedingsmiddelen die veel zout, suiker en/of verzadigd vet bevatten. Deze aanpak is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Later dit jaar publiceert het RIVM een onderzoek waaruit moet blijken hoe de samenstelling van producten door de afspraken in het AVP in de praktijk is veranderd.

Naar een gezonder eetpatroon

Een gezondere productsamenstelling is één van de manieren om gezonder te eten. Daarnaast zijn ook gezonde keuzes maken en eten volgens de Schijf van Vijf belangrijk. Het kiezen voor producten waar liefst zo min mogelijk suiker, zout en verzadigd vet in zit is een belangrijke eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Kijken op etiketten helpt daarbij. Mensen die advies en tips willen over gezonde voeding kunnen terecht op de site van het Voedingscentrum.