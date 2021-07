Aantal besmettingen voor 6e dag op rij stijgende: 1.545

Het aantal coronabesmettingen is sinds 29 juni weer aan het stijgen. Waren het aantal gemelde besmettingen op dinsdag 29 juni nog slechts 538, inmiddels is dat dagelijkse aantal al weer zes dagen op rij aan het stijgen en meldt het RIVM vandaag 1.545 positieve tests.

Daggemiddelde stijgt ook weer

Door het dagelijks stijgen van het aantal meldingen stijgt ook het daggemiddelde. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 6.797 besmettingen gemeld. Dit is een daggemiddelde van 971. Het aantal van 1.545 dat vandaag werd gemeld ligt 574 boven het daggemiddelde van de afgelopen zeven dagen waardoor dit daggemiddelde ook weer zal gaan stijgen.

LCPS

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt vandaag ook voor het eerst sinds lange tijd een stijging in het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten. Op dit moment bedraagt het aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 236, dat zijn er 52 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 110 op de IC, een stijging van 11 patiënten ten opzichte van gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 126 in de kliniek, net zoveel als gisteren.