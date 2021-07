LCPS: aantal COVID-patiënten op IC en in kliniek is weer stijgende

De instroom en bezetting van COVID-patiënten vertoont sinds vrijdag 16 juli een trendbreuk. 'Volgens onze prognoses stijgt deze week de bezetting op de IC en in de kliniek. Deze prognose is gebaseerd op het grote aantal nieuwe besmettingen en de hogere R-waarde van de deltavariant van het coronavirus', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag.

Toename van 50 COVID-patiënten in één dag

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 361. Dat zijn er 50 meer dan de vorige dag', aldus het LCPS. Hiervan liggen er 84 op de IC, 8 patiënten meer dan gisteren. In de kliniek liggen er op dit moment 277 COVID-patiënten, een stijging van 42 patiënten.

Maandag bijna 9.000 besmettingen erbij

Het RIVM heeft maandag 8.932 positieve tests gemeld gekregen. Het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen bedraagt 70.565. Dat zijn er 10.081 gemiddeld per dag. Het aantal besmettingen over de afgelopen 14 dagen bedraagt 116.819. Dat zijn er gemiddeld per dag 8.344. Over de afgelopen 31 dagen bedraagt het aantal besmettingen 129.848. Dat zijn er 4.189 gemiddeld per dag.