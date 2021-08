1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19

In 2020 overleden 168 678 inwoners van Nederland, van wie ruim 20 duizend aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat komt neer op ongeveer 12 procent van alle sterfgevallen. Aan kanker en andere nieuwvormingen overleden 47 duizend mensen (bijna 28 procent), en aan hart- en vaatziekten stierven 37 duizend mensen (bijna 22 procent). Dit meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers over doodsoorzaken in 2020.

Het aantal overledenen was in 2020 16,8 duizend hoger dan in 2019, toen 151 885 mensen overleden. Tot 2019 nam in alle leeftijdsgroepen de gestandaardiseerde sterfte jaarlijks af. In dit cijfer wordt rekening gehouden met de samenstelling van de bevolking. In 2020 nam de sterfte in alle leeftijdsgroepen toe, het meest bij ouderen, vooral als gevolg van het nieuwe coronavirus. De sterfte aan andere doodsoorzaken nam tegelijkertijd af. De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden. Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het uitgebreidere artikel Doodsoorzaken 2000-2020, verschuivingen in de meestvoorkomende groepen doodsoorzaken tijdens de corona-epidemie, in de reeks Statistische Trends.

5 procent minder sterfte aan hart- en vaatziekten

De sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten daalt sinds 2000. Die daling zette in 2020 door. De sterfte aan hart- en vaatziekten daalde meer dan in eerdere jaren: in 2020 overleden 5 procent minder mensen aan deze doodsoorzaak dan een jaar eerder, in de voorafgaande jaren was de daling ongeveer 3 procent. Ook de sterfte aan kanker en andere nieuwvormingen nam iets meer af, met ruim 2 procent. De gestandaardiseerde sterfte aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, waartoe onder andere de ziekte van Alzheimer en dementie behoren, neemt sinds 2018 af. Ook in 2020 was er een afname van 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Bij mensen boven de 50 jaar nam de sterfte met een andere oorzaak dan COVID-19 af, met uitzondering van de niet-natuurlijke doodsoorzaken. In 2020 kunnen mensen met chronische ziekten vroegtijdig zijn overleden door COVID-19. Een soortgelijk beeld is te zien in jaren met een griepepidemie, zoals 2018/2019. Deze ontwikkeling was het sterkst bij 80-plussers.