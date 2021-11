Maandag 19.274 besmettingen gemeld bij RIVM

Bij het RIVM zijn tot maandagochtend 10.00 uur 19.274 nieuwe besmettingen gemeld. 'Het aantal is het hoogste ooit maar wordt veroorzaakt door een storing in de registratiesystemen in de voorgaande dagen', zo meldt het RIVM maandag.

7-daags daggemiddelde: 14.499

Zo werden er afgelopen vrijdag 16.287 besmettingen gemeld, zaterdag 13.902 en zondag 11.723. Als je dan kijkt naar het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen van 14.499 dan ligt het werkelijk aantal besmettingen van de zondag dus ook rond de 14.500 en betreft het maandag gemelde besmettingscijfer van 19.274 een correctie op de voorgaande dagen.

14- en 31-daags daggemiddelde: 12.468 / 8.838

In de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 174.558 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 12.468. En over de laatste 31 dagen zijn er 273.967 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 8.838. Het einde van de dagelijks oplopende cijfers lijkt dus nog niet in zicht.