Nu totaal 2.650 coronapatiënten in ziekenhuis, waarvan 559 op IC

Duitse IC

Het aantal is met 20 gestegen ten opzichte van zaterdag. Op de IC liggen er 559 coronapatiënten, 2 minder dan gisteren. Van de patiënten op de IC liggen er 8 in Duitsland in een ziekenhuis.

Kliniek

Van de coronapatiënten liggen er 2.091 in de kliniek, 22 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 16 bovenregionale verplaatsingen en 2 internationale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Geen signalen dat stijging in COVID-bezetting gaat afnemen

De COVID-bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen weken behoorlijk gestegen. Hetzelfde geldt voor de instroom van COVID-patiënten. Er zijn geen signalen dat de stijging in de COVID-bezetting afneemt.

Duitsland

Door de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, spreidt het LCPS dagelijks patiënten tussen de zorgregio’s. Daarmee verdelen we de COVID-zorg evenredig over ons land en houden we de acute zorg toegankelijk voor iedereen. Gisteren heeft het LCPS 2 COVID-patiënten verplaatst naar Duitsland.