Grotere rol RIVM bij tuberculosebestrijding

Per 1 januari 2022 gaat de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) na een periode van 70 jaar over van KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds (KNCV) naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Jaap van Dissel

In een online bijeenkomst vanmiddag wordt deze overdracht officieel. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM: “Ik wil KNCV graag bedanken voor hun gedurende 70 jaar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor de tuberculosebestrijding. KNCV blijft als lid van de CPT hieraan een bijdrage leveren. Het RIVM committeert zich aan het overnemen van deze essentiële taak en zet graag het goede werk van de KNCV voort. Want de bestrijding van deze eeuwenoude ziekte gaat door.”

Landelijke richtlijnen infectieziekten onder één dak

Het RIVM zorgt al voor landelijke richtlijnen van andere infectieziekten. Dat nu ook de coördinatie van de tuberculoserichtlijnen bij het RIVM wordt ondergebracht past goed bij de rol van het instituut. Daarmee zijn de richtlijnen infectieziekten onder één dak. Dit draagt ook bij aan een goede borging van de totale infectieziektebestrijding waar het RIVM al verantwoordelijk voor is.

Nationaal plan tuberculosebestrijding 2021-2025

Tuberculose (tbcTuberculose) wordt veroorzaakt door een bacterie. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Wereldwijd overlijden circa 1,5 miljoen mensen per jaar aan deze ziekte.

Jaarlijks krijgen 700 tot 900 mensen diagnose TBC

In Nederland wordt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 700 tot 900 mensen vastgesteld. Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen, maar patiënten moeten daarvoor minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen.

Het ‘Nationaal plan tuberculosebestrijding Update 2021-2025’ dat vandaag verschijnt, wil het aantal tbc-patiënten verder terugdringen. Dit gebeurt onder meer door niet alleen de ziekte, maar ook besmettingen op te sporen die later tot ziekte kunnen leiden.