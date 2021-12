Dinsdag 18.017 nieuwe besmettingen bij RIVM gemeld

Bij het RIVM zijn dinsdagochtend in totaal 18.017 nieuwe besmettingen gemeld.

7-daagse daggemiddelde: 21.093

In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 147.654 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 21.093. Het aantal besmettingen van 18.017 van dinsdag ligt daar ruim 3.000 onder.

14-daags daggemiddelde: 21.613

In de afgelopen twee weken zijn er in totaal 302.586 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 21.613.

31-daags daggemiddelde: 13.393

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 601.169 nieuwe besmettingen binnengekomen. Dat zijn er gemiddeld per dag 19.393.