Het RIVM verwacht minder hinder door luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht tijdens de jaarwisseling minder hinder en klachten voor mensen met longaandoeningen en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten. Dat komt doordat er ook dit jaar door het vuurwerkverbod minder vuurwerk zal worden afgestoken. Het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut verwacht windkracht vier met Oud en Nieuw. Ook dat helpt te voorkomen dat de luchtkwaliteit slechter wordt. Vooral in steden kan de luchtkwaliteit tijdens de jaarwisseling desondanks alsnog korte tijd slecht tot zeer slecht zijn.

Als er minder vuurwerk wordt afgestoken, komt er minder fijnstof in de lucht. De kans dat dit samen met andere luchtverontreiniging leidt tot klachten is dit jaar dus kleiner. Het gaat dan om klachten als een verminderde longfunctie, verergering van astma en luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Minder fijnstof is goed nieuws voor mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten.