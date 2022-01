RIVM: Omikron zorgt, ondanks lockdown, voor 35% meer positieve coronatesten

In de afgelopen week, tussen 28 december 2021 10.01 uur en 4 januari 2022 10.00 uur, is het aantal meldingen van positieve coronatesten met 35% gestegen in vergelijking met de week ervoor. Dit meldt het RIVM dinsdag in haar wekelijkse corona-update.

'Daling ziekenhuisopnames vlakt af'

Nagenoeg evenveel mensen werden getest door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. 'De daling in de ziekenhuisopnames vlakt af. In de afgelopen week werden 14% minder nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de Intensive Care (IC) daalde het aantal opnames met 16% in vergelijking met de week daarvoor', aldus het RIVM.

Omikronvariant

Sinds eind december veroorzaakt de omikronvariant de meeste coronabesmettingen in Nederland. Deze virusvariant verspreidt zich aanzienlijk sneller dan de deltavariant. Het meest recente reproductiegetal van 20 december, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten, lag voor het eerst sinds half november 2021 weer volledig boven de 1. De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt.

Daling ziekenhuis- en IC-opnames vlakt af

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de afgelopen week minder snel dan in de twee weken ervoor. In de afgelopen week werden 981 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 14% vergeleken met de week ervoor. In de weken van 21 en van 28 december rapporteerden we nog een daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van respectievelijk 33% en 26%.

IC

Er werden in de afgelopen week 164 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC, een afname van 16% in vergelijking met de week ervoor. In de weken van 21 en van 28 december rapporteerden we nog een daling van het aantal nieuwe IC-opnames van respectievelijk 27% en 25%. De meeste mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen met COVID-19 zijn besmet in de periode dat de deltavariant het meest in Nederland voorkwam. De ziekenhuisopnames van patiënten met de omikronvariant zullen de komende weken toenemen.

Stijging positieve coronatesten in alle regio’s

Afgelopen week* werden 113.554 positieve testuitslagen gemeld, 35% meer dan de week ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 639 personen een positieve testuitslag. De meeste positieve testen werden gemeld in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 29 jaar (figuur 1). In alle regio’s zien we een stijging in het aantal meldingen. Het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners werd gemeld in Amsterdam-Amstelland (987), gevolgd door Kennemerland (858), Zaanstreek-Waterland (831) en Rotterdam-Rijnmond (722). Het laagste aantal positieve testuitslagen werd gemeld in Limburg-Noord (425).

Aantal personen dat afgelopen is getest: 354.335

Ruim 354.000 (354.335) mensen lieten zich testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, ongeveer evenveel als de week ervoor (+2%). Het aantal mensen dat een positieve zelftest liet bevestigen bij de GGD steeg van 13,5% van het totaal afgenomen testen bij de GGD in de voorgaande week naar 16,2% in de afgelopen week. Bij deze groep zelftesters bij de GGD was het percentage positief 88,5%. Het percentage positief van alle bij de GGD geteste personen steeg in de afgelopen week van 23,4% naar 30,8%.

Positief geteste personen met een reisgeschiedenis

In de afgelopen week was van 6,5% van de mensen met een positieve coronatest bekend dat zij in de twee weken ervoor in het buitenland zijn geweest. Dit betekent niet dat zij allen de SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 besmetting in het buitenland hebben opgelopen. Van de mensen van wie een reisgeschiedenis bekend is, was 19,8% in Oostenrijk geweest, 13,0% in Frankrijk, 10,9% in België en 10,6% in Duitsland.

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal SARS-CoV-2, van 20 december, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten, was 1,02 (ondergrens 1,00 – bovengrens 1,03). Dit betekent dat 100 mensen die op 20 december 2021 corona hadden, samen 102 nieuwe personen besmetten. Het virus verspreidt zich dus weer meer. De verwachting is dat door de omikronvariant het R-getal de komende weken zal stijgen.