'Wereldwijd is obesitas een groter probleem dan hongersnood'

Liesbeth van Rossum (internist, hoogleraar obesitas Erasmus MC) is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2021. Zij maakt wetenschappelijke kennis over obesitas breder toegankelijk, begrijpelijker en maakt daarmee veel maatschappelijke impact. “Wetenschappelijke kennis delen is ontzettend belangrijk. Zeker op het gebied van overgewicht. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, en 14% heeft obesitas. Tijd voor echte actie. Ik wil niet alleen op wetenschappelijke congressen over wetenschap praten.”

Te veel buikvet is gevaarlijk

“We denken vaak: een paar kilo meer, dat maakt niet zoveel uit. Maar overgewicht is een ernstig probleem en te veel buikvet kan grote gevolgen hebben. Naast de bekende overgewicht gerelateerde ziekten als diabetes en hartziekten kan het ook ook somberheid, kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken”, vertelt Van Rossum. De gevolgen zagen we ook in de coronapandemie terugkomen.

“De coronacrisis is een acute virale pandemie, maar obesitas is een chronische pandemie. Obesitas droeg bij aan de impact van corona op de samenleving omdat overgewicht het risico op een ernstig beloop verhoogt. Tachtig procent van de mensen met corona op de IC heeft overgewicht. Obesitas is echt een ziekte, waarbij vooral het hormonaal actieve buikvet gaat dysfunctioneren, en zo moeten we er ook naar kijken. We beginnen vaak pas te behandelen op het moment dat iemand al een hartinfarct heeft gehad, een nieuwe knie of depressief is geworden. Allemaal zaken die vaak gerelateerd zijn aan overgewicht. Tegelijkertijd wordt de zorg onbetaalbaar.”

Volgens de internist is de oplossing er al: preventie en behandeling. “Waarom investeren we daar niet meer in? Waarom begeleiden we patiënten niet beter? Iedereen heeft te maken met eten. En met verbranding, stress, slaap. Allerlei factoren die op elkaar van invloed zijn en die allemaal meespelen. ‘Op dieet gaan’ is geen obesitasbehandeling. Als wetenschappers weten wij hoe complex het is en het is onze taak om deze kennis toegankelijker te maken en hierover in gesprek te gaan. Bovendien wordt er ook onderzoek gedaan met overheidssubsidies, het is daarom niet meer dan normaal dit terug te geven aan de samenleving. Daar doen we het voor.”

Van Rossum: succesvolle wetenschapper

Liesbeth van Rossum werd in 2020 benoemd tot Europees leider op het gebied van onderzoek naar obesitas en werd in 2021 uitgeroepen tot Rotterdamse vrouw van het jaar. Ook was ze voorzitter van Young Erasmus Academy, een selectie van jonge topwetenschappers die onder andere als doel heeft de wetenschap voor een breed publiek toegankelijk maken. Zelf deed van Rossum haar oratie ‘Dik ben je niet voor de lol’ als eerste in een nieuwe stijl. Deze oratie werd in 2017 live uitgezonden op YouTube, heeft ruim 150.000 views en is nog steeds terug te kijken.

VET belangrijk, een internationale bestseller

Samen met collega-arts en wetenschapper Mariëtte Boon schreef Van Rossum het boek ‘VET belangrijk’. Een boek dat inmiddels in 11 talen te verkrijgen is en meerdere publieksprijzen won. “Ik vertelde tijdens mijn spreekuur vaak hetzelfde verhaal. Ik wilde deze informatie toegankelijker maken voor een breed publiek. Het is gewoon niet eerlijk om wetenschappelijke kennis alleen voor de wetenschap te houden. Deze kennis kan concreet bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We hebben het boek zo toegankelijk mogelijk geschreven. En hebben daarbij natuurlijk gezocht naar manieren om het niet gortdroog, maar op een leuke manier op te schrijven hoe je op verrassende manieren je eetlust en gewicht kan beïnvloeden, en we werden blij verrast door alle enthousiaste recensies.”