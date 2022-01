Nieuw dagrecord besmettingen door 'inhaalrace' RIVM: 112.278

Het RIVM meldt maandag in totaal 112.278 nieuwe coronabesmettingen. Dat is aanzienlijk hoger dan normaal maar heeft een simpele verklaring.

'Inhaalrace' vanwege achterstand

Het betekent een nieuw dagrecord maar dat is wel vanwege een vertekend beeld omdat er bij het RIVM een achterstand is met de verwerking van het aantal positieve besmettingen en er op dit moment een soort van 'inhaalrace' plaatsvindt om deze achterstand weer weg te werken.

7-daags daggemiddelde: 68.312

In de afgelopen 7 dagen heeft het RIVM in totaal 478.185 positieve coronabesmettingen verwerkt en geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan 'normaal'. Hierdoor stijgt het daggemiddelde naar 68.312

14-daags daggemiddelde: 58.652

In de afgelopen 14- dagen zijn er bij het RIVM in totaal 821.133 positieve coronabesmettingen verwerkt. Dat zijn er gemiddeld per dag 58.652.

31-daags daggemiddelde: 41.927

In de afgelopen 31 dagen zijn er bij het RIVM in totaal 1.299.739 positieve coronabesmettingen verwerkt. Dat zijn er gemiddeld per dag 41.927.