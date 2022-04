LUMC ontvangt subsidie voor ontwikkeling behandeling aangeboren moedervlekken

Grote delen van de huid bedekt met gepigmenteerde moedervlekken

Congenitale melanocytaire naevi zijn aangeboren gepigmenteerde moedervlekken die grote delen van de huid kunnen bedekken. Patiënten met grote aangeboren moedervlekken hebben een verhoogd risico op neurologische symptomen en op melanoom. Er is een behoefte aan nieuwe, niet-chirurgische behandelingen voor grote congenitale melanocytaire naevi.

Selectieve eliminatie naevus-achtige cellen

Onlangs is ontdekt dat een farmacologische verbinding die van invloed is op regulatie van oxidatieve stress in melanocyten in kweek selectief naevus-achtige cellen elimineert. Remco van Doorn en Tim van Groningen van de afdeling Huidziekten zullen onder meer onderzoeken hoe het behandelingseffect kan worden vergroot door toevoeging van een tweede farmacologische verbinding.

'Lokale injectie of crème op huid'

Hiertoe zal gekweekt humaan naevusweefsel en een muismodel voor aangeboren naevi behandeld worden, in samenwerking met een onderzoeksgroep in UMC Utrecht. 'We streven ernaar een behandeling te ontwikkelen die als lokale injectie of crème op de huid kan worden toegepast, waardoor congenitale melanocytaire naevi verdwijnen', zegt Van Doorn.