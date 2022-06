Kabinet: bij nieuwe coronagolf samenleving zo lang mogelijk open houden

Wanneer het coronavirus in Nederland de kop weer zou opsteken dan wil het kabinet de samenleving zo open en veilig als mogelijk houden. 'Dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie', zo meldt minister Kuipers maandag in de langetermijnstrategie, die minister Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Diverse maatregelen

'Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid om maatregelen, zoals afstand houden, te kunnen treffen als dat nodig is', aldus Kuipers.

Preventief

In de corona langetermijnstrategie is ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf. Preventief kunnen we met elkaar al veel doen. Zo zijn sectoren bezig met plannen die beschrijven hoe zij omgaan met een potentiële opleving van het virus.

RIVM: 'Rekening houden met opleving virus'

Het epidemiologisch beeld is nu gunstig: een relatief laag aantal besmettingen en weinig nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het RIVM geeft wel aan dat we rekening moeten houden met een mogelijke opleving van het virus en de opkomst van nieuwe varianten.

'Nederland is beter voorbereid'

De situatie is anders dan de afgelopen twee jaar. Nederland is beter voorbereid en beschermd, vooral dankzij de opbouw van onze beschermingsgraad. Dat komt doordat veel mensen gevaccineerd zijn of eerder een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt. Die bescherming neemt af over tijd. Daarom bereiden we ons voor op verschillende scenario’s, waarin het aantal besmettingen weer toeneemt.

RIVM houdt zicht op het virus

Het RIVM houdt zicht op het virus door nieuwe oplevingen zo vroeg mogelijk te signaleren met instrumenten zoals rioolwatersurveillance, het monitoren van het aantal opnames in ziekenhuizen en op IC’s, de situatie in de verpleeghuizen en de internationale situatie. Het RIVM houdt de bescherming tegen het virus in de gaten door te kijken naar de vaccinatiegraad, het doen van onderzoek naar de (langetermijn-) effectiviteit van de coronavaccins en serologisch onderzoek.