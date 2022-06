Aantal coronabesmettingen in week tijd met 70 procent gestegen

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen met 10.936 gestegen naar 26.462. Dat is een stijging van ruim 70 procent ten opzicht van de week daarvoor, zo laat het RIVM dinsdag weten.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten verder door boven de 3%. Het aantal geteste personen en het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen steeg sterk (+70%) vergeleken met de week ervoor. Deze toename was in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio’s zichtbaar. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 6 juni boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 stabiliseerde, maar het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care (IC) steeg met 37%, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 23 een stijging van 37,6% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 22. De gemiddelde aantallen virusdeeltjes waren net als voorgaande week met name hoog in en rondom Amsterdam en Den Haag. In de eerste helft van week 24 steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 34,1%. In het rioolwater is de omikronvariant BA.2 nog steeds veelal aanwezig, maar in week 23 was er wederom een sterke toename in het aantal rioolwatermonsters waar specifieke BA.5 mutaties werden waargenomen. De BA.4 mutaties werden in mindere mate gevonden en de specifieke BA.2.12.1 mutaties namen sterk af.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. Recent wordt in veel landen een toename gezien van subvarianten BA.4 en BA.5. Ook BA.2.12.1 neemt in sommige landen toe. De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van omikron subvarianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.5 dominant zal worden. Gegevens van de variant PCRpolymerase chain reaction van Saltro laten een vergelijkbaar beeld zien en tonen dat het aandeel BA.4/BA.5 samen begin juni dominant is geworden.