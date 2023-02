Lareb: Vaker bijwerkingen bij vrouwen na coronavaccinatie dan bij mannen

Misselijk en ontsteking

'Dit verschil was het grootst na de eerste prik en voor de klachten misselijkheid en ontsteking op de injectieplaats', aldus het Lareb. Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb onder 27.540 gevaccineerden. Van de deelnemers was 38,5% man en 62,5% vrouw. De mogelijke bijwerkingen na de coronavaccinatie werden bijgehouden voor een periode van zes maanden.

Duur herstel bij vrouwen iets langer

In het onderzoek is ook is gekeken naar de duur en belasting van klachten na deze vaccinatie. Het herstel van klachten duurde bij vrouwen iets langer dan bij mannen. Vrouwen gaven aan ook wat meer last van de klachten te hebben na vaccinatie dan mannen. Deze verschillen waren echter klein.