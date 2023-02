Versterking van GGD’en voor pandemische paraatheid

Om te zorgen dat GGD’en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor 2023 en 2024 geld vrijgemaakt. Het gaat om ruim € 37 miljoen in 2023 en € 38 miljoen in 2024.

Minister Ernst Kuipers: “Ik vind het belangrijk dat we goed voorbereid zijn op een mogelijke volgende grote uitbraak van een infectieziekte. Tijdens de coronacrisis hebben we kunnen zien hoe veel er van de GGD’en gevraagd werd. Tegelijkertijd konden we zien waar de kwetsbaarheden zitten. Daarom investeren we komende jaren meer in de GGD’en. Zodat de pandemische paraatheid op een hoger niveau komt te liggen en we beter voorbereid zijn op een volgende uitbraak.”

In het coalitieakkoord is afgesproken om de pandemische paraatheid te versterken. GGD GHOR en de GGD hebben daarvoor het plan “Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en” opgesteld. Het door VWS vrijgemaakte geld is bedoeld voor de uitvoering van dit plan. Het doel is om in 2023 en 2024 te zorgen dat de eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD’en worden weggenomen. Zo gaan ze aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek. Ook worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een versterking van de regionale samenwerking.

Het kabinet heeft ook onderzoek laten uitvoeren naar de capaciteit van GGD’en met betrekking tot infectieziektebestrijding. Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden en zal de basis vormen voor structurele versterkingen vanaf 2025. Hierover wordt de komende maanden besloten.