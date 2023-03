Radboudumc wacht nog even met afschaffen mondkapjes

Vrijdag 10 maart kwam in het nieuws dat het kabinet heeft besloten om per direct alle coronamatregelen af te schaffen. 'In het Radboudumc schaffen we de mondkapjes op patiëntenzorglocaties echter nu nog niet af. We wachten daarmee tot maandag 27 maart, als de besmettingspiek van griep én corona naar verwachting achter ons ligt', zo heeft het ziekenhuis laten weten.

'Nu geen goed moment'

'We hebben ons de afgelopen drie jaar samen ingespannen om kwetsbare patiënten te beschermen en ziekteverzuim onder medewerkers te beperken, zodat we zorg kunnen blijven verlenen. Met de huidige besmettingspieken van griep en corona lukt dat maar nèt. Daarom vinden we het nu geen goed moment om de mondkapjes af te schaffen', aldus het ziekenhuis.

Thuis blijven

Per 27 maart verdwijnt het verplichte mondkapje op poliklinieken en (verpleeg)afdelingen. Vanaf dat moment vraagt het Radboudumc iedereen met klachten die passen bij een luchtweginfectie of verkoudheid om thuis te blijven als het kan. Wie toch naar het Radboudumc moet komen, wordt verzocht om een mondkapje te dragen. Die blijft het ziekenhuis daarom verstrekken bij de ingangen.

Isolatieopname

Het ziekenhuis stelt patiënten die voor een opname komen ook na 27 maart enkele gezondheidsvragen om te bepalen of een PCR-test nodig is. In afwachting van de testuitslag en bij een positieve coronatest neemt het ziekenhuis patiënten in isolatie op zoals dat ook gebeurt bij bijvoorbeeld griep.