'Alarmerende cijfers overgewicht jongeren vragen om meer bewegen'

De gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor 2022 toont een alarmerende stijging in het percentage kinderen en jongeren met overgewicht in Nederland. Dit percentage stijgt met name hard in de groep jongeren tussen de 18 en 25 jaar, met een stijging van 21 procent in 2014, naar 25 procent in 2022.

Shanna Kulik, specialist beweeggedrag / onderwijs en jeugd, Kenniscentrum Sport & Bewegen: 'Deze cijfers laten daarnaast zien dat een groot deel van de jongeren ook onvoldoende beweegt. In 2022 voldeed slechts 48 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 4 en 25 jaar aan de beweegrichtlijnen. Onder jongeren met overgewicht en obesitas zijn deze cijfers nog lager. Van de jongeren tussen de 4 en 25 met overgewicht voldeed slechts 44 procent aan de beweegrichtlijnen.'

Bij jongeren met obesitas daalt dit percentage zelfs naar 40 procent. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht bewegen het minst; van hen voldoet slechts 29 procent aan de beweegrichtlijnen.

Onderschat belang van bewegen bij overgewicht niet

Voldoende bewegen vermindert de kans op chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten en draagt daardoor bij aan een langer en gezonder leven. Door bewegen versterken onder andere hart, bloedvaten en spieren en daarbij verbetert het immuunsysteem. Bij overgewicht heeft beweging directe positieve effecten op de gezondheid, zoals het stimuleren van vetafbraak en vetverbranding, en het verhogen van de insulinegevoeligheid.

Kulik: 'Voldoende bewegen is dus essentieel voor een goede gezondheid. De cijfers laten zien dat jongeren weinig bewegen en sporten. Dat terwijl bewegen en sporten een positief effect hebben op een gezond gewicht. Een startpunt om de stijging van het aantal kinderen en jongeren met overgewicht tegen te gaan is dan ook het stimuleren van bewegen en sporten.

Jongeren stimuleren om meer te bewegen vraagt om een andere aanpak. De behoefte van jongeren op het gebied van sport en bewegen is de laatste jaren namelijk veranderd. Zo hebben ze behoefte aan flexibiliteit en is plezier belangrijker dan competitie. Strikte schema’s zijn moeilijk te combineren met school en bijbaantjes en jongeren hebben behoefte aan meer vrijheid en meer variatie in activiteiten.

Belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met sport en bewegen. ‘Jong geleerd, is oud gedaan’. De kinderen die op jonge leeftijd veel actief waren zullen dat op latere leeftijd ook vaker zijn.

Ouders spelen hier een belangrijke rol in. Het betrekken van de jongeren bij het bedenken van sport- en beweegactiviteiten is van groot belang. Je verdiepen in de leefwereld van jongeren maakt dat de activiteiten beter op hen zijn afgestemd. Deze aanpak bevordert de toepassing van bestaande en nieuwe kennis via onderzoek en innovatie én maakt de grootste impact.'